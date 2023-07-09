Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдулом-Джаббаром

Новоиспечённый французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма встретился с легендарным баскетболистом Каримом Абдулом-Джаббаром.

Карим считается одним из лучших игроков в истории. Он является шестикратным чемпионом НБА (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988), а также шестикратным обладателем награды MVP (1971—1972, 1974, 1976—1977, 1980).

Вембаньяма был выбран «Спёрс» под первым номером в драфте-2023. Вчера игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блокшотов. Реализация бросков оказалось неудачной: 2 из 13 удачных бросков, среди которых 1 из 6 удачных трёхочковых.