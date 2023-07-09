Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдулом-Джаббаром
Поделиться
Новоиспечённый французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма встретился с легендарным баскетболистом Каримом Абдулом-Джаббаром.
Карим считается одним из лучших игроков в истории. Он является шестикратным чемпионом НБА (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988), а также шестикратным обладателем награды MVP (1971—1972, 1974, 1976—1977, 1980).
Вембаньяма был выбран «Спёрс» под первым номером в драфте-2023. Вчера игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блокшотов. Реализация бросков оказалось неудачной: 2 из 13 удачных бросков, среди которых 1 из 6 удачных трёхочковых.
Комментарии
- 9 июля 2023
-
07:16
-
06:50
-
05:59
-
05:40
-
05:24
-
04:37
-
03:58
-
02:29
- 8 июля 2023
-
22:55
-
22:06
-
19:45
-
19:15
-
18:09
-
17:45
-
16:46
-
15:06
-
14:49
-
13:35
-
13:30
-
13:17
-
12:37
-
12:19
-
12:09
-
11:58
-
10:53
-
10:39
-
09:59
-
09:50
-
09:17
-
06:20
-
03:15
-
00:44
-
00:29
- 7 июля 2023
-
23:11
-
22:08
Партнерский контент