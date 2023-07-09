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Новости НБА за сегодня, 9 июля 2023 года: Виктор Вембаньяма, Джабари Смит, Джефф Тиг, Стефен Карри, «Сан-Антонио Спёрс»

Стефен Карри набрал 40+ очков? Это всё равно хорошая защита! Откровения Джеффа Тига
Артемий Берстенев
Джефф Тиг против Стефена Карри
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Джабари Смит из «Хьюстона» для своих 20 лет показывает здравый смысл, а Виктор Вембаньяма берёт лучшее от соотечественников.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 9 июля 2023 года от «Чемпионата».

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Виктор Вембаньяма продолжает учиться. Он принимает советы от соотечественников

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма во время пресс-конференции рассказал о совете, который он получил от своих соотечественников в лице Тони Паркера, Николя Батюма и Руди Гобера.

«Я разговаривал с каждым из них. Чаще всего я слышу следующий совет — оставаться собой. Я знаю, что они доверяют мне, и всё будет хорошо до тех пор, пока я остаюсь верен самому себе», — рассказал Вембаньяма.

Виктор на данный момент находится в Лас-Вегасе и принимает участие в матчах Летней лиги НБА. В первой игре он отметился лишь девятью набранными очками, а «Чемпионат» пристально следил за его действиями на площадке.

Дебют Виктора и наш обзор:
«Не понимал, что делаю на площадке». Как прошёл первый матч Вембаньямы в Летней лиге НБА
«Не понимал, что делаю на площадке». Как прошёл первый матч Вембаньямы в Летней лиге НБА

«Мне всего лишь 20 лет». Это не останавливает Джабари Смита-младшего от участия в Летней лиге НБА

Тяжёлый форвард «Хьюстон Рокетс» Джабари Смит-младший во время турнира в Лас-Вегасе рассказал о своём настрое. В частности, молодой игрок техасской команды дал понять, что он нацелен исключительно на победы.

«Мне всего лишь 20 лет. Почему мне непозволительно играть в Летней лиге? В прошлом сезоне у нас был показатель 22-60. Не могу сказать, что мой первый год прошёл успешно. Так почему я не могу находиться здесь?» — сказал Смит-младший во время пресс-конференции.

Естественно, эти комментарии были даны на фоне его победного броска в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который прошёл в первый игровой день. Возможно, именно Смит-младший стал автором одного из самых ярких моментов нынешнего турнира.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«У Стефена Карри по итогам было 44 очка». Но это всё равно хорошая защита в исполнении Джеффа Тига — так считает Том Тибодо

Чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс», участник Матча всех звёзд Джефф Тиг вспомнил о комплименте главного тренера Тома Тибодо в свой адрес в 2017 году, когда оба работали в «Миннесоте Тимбервулвз».

Тибодо высоко оценил защиту Тига во время предсезонного матча с «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на высокую результативность звёздного разыгрывающего Стефена Карри.

«Не припомню, чтобы я играл так жёстко. Том Тибодо после игры подошёл ко мне и сказал, что это лучшее защитное выступление в моём исполнении. У Стефена Карри по итогам было 44 очка. Он реализовал каждый бросок», — сказал Тиг в подкасте Club 520 Podcast.

Речь идёт о предсезонном матче 2017 года, когда «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз» проводили выставочный матч в Китае. Правда, Тиг чуть-чуть ошибся — тогда Стефен набрал ровно 40 очков.

Видео можно посмотреть на канале GD's Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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