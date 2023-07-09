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Джордан Пул: я был готов к тому, что меня обменяют

Джордан Пул: я был готов к тому, что меня обменяют
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Новоиспечённый защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул рассказал о том, что был готов к тому, что его могут обменять.

«В день драфта я разговаривал со своим агентом, ведь обычно в этот день происходит много сделок. Так что в принципе я был готов к тому, что меня обменяют. Мне позвонили, сделка состоялась во второй половине дня», — приводит слова Пула репортёр Джейсон Дьюмас в своих социальных сетях.

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Пул считался главной молодой звездой «Уорриорз», но игрок провёл крайне неудачную серию против «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем плей-офф. В следующем сезоне вступает в силу новый контракт баскетболиста, по которому он бы получил $ 28 млн. «Голден Стэйт» решили обменять Джордана, чтобы иметь возможность оставить своих главных звёзд.

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