«На вас следующий наш ужин». Леброн Джеймс поздравил Грега Поповича с новым контрактом

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях поздравил главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича с подписанием нового пятилетнего контракта с командой.

«Поп! Поздравляю с новым контрактом! На вас следующий наш винный ужин», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

По словам источников ESPN, специалист заработает по этому договору больше $ 80 млн. Попович является главным тренером «Спёрс» с 1996 года. С момента начала его работы «Сан-Антонио» пять раз завоёвывал титул НБА и выиграл 1366 матчей. Попович является членом Зала славы баскетбола.

Новый контракт с тренером был заключён через несколько недель после того, как «Спёрс» выбрали на драфте НБА Виктора Вембаньяму, которого считают одним из самых перспективных баскетболистов в истории.