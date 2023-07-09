«На вас следующий наш ужин». Леброн Джеймс поздравил Грега Поповича с новым контрактом

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях поздравил главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича с подписанием нового пятилетнего контракта с командой.
«Поп! Поздравляю с новым контрактом! На вас следующий наш винный ужин», — написал Джеймс в своих социальных сетях.
По словам источников ESPN, специалист заработает по этому договору больше $ 80 млн. Попович является главным тренером «Спёрс» с 1996 года. С момента начала его работы «Сан-Антонио» пять раз завоёвывал титул НБА и выиграл 1366 матчей. Попович является членом Зала славы баскетбола.
Новый контракт с тренером был заключён через несколько недель после того, как «Спёрс» выбрали на драфте НБА Виктора Вембаньяму, которого считают одним из самых перспективных баскетболистов в истории.
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