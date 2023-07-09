Попович подписал новый пятилетний контракт с «Сан-Антонио Спёрс»

«Сан-Антонио Спёрс» объявили, что главный тренер и президент по баскетбольным операциям 74-летний Грег Попович подписал новый пятилетний контракт с клубом. Согласно политике франшизы, условия соглашения не разглашаются.
По словам источников ESPN, специалист заработает более $ 80 млн. Попович работает главным тренером «Спёрс» с 1996 года. С момента начала его работы «Сан-Антонио» пять раз завоёвывал титул НБА и выиграл 1366 матчей. Попович является членом Зала славы баскетбола.
Новый контракт с тренером заключён через несколько недель после того, как «Спёрс» выбрали на драфте НБА Виктора Вембаньяму, которого считают одним из самых перспективных баскетболистов в истории.
Предыдущей крупной сделкой на тренерском рынке НБА стало подписание Монти Уильямсом шестилетнего контракта с «Детройт Пистонс» на $ 78,5 млн в начале июня.
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