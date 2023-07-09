Кармело Энтони дал совет Виктору Вембаньяме после неудачного дебюта в Летней лиге

10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони обратился к новоиспечённому французскому центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме после его первой игры в рамках Летней лиги.
«Просто продолжай играть в баскетбол и наслаждайся Вегасом», — сказал Энтони в разговоре с Вембаньямой после матча.
Вчера, 8 июля, игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: у француза девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блок-шотов. Реализация бросков также оказалось слабой: 2 из 13 удачных бросков, среди которых 1 из 6 удачных трёхочковых.
Кармело Энтони сейчас 38 лет. За время карьеры в НБА он играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010—2017).
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