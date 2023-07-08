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Летняя лига в Лас-Вегасе, 9 июля 2023 года: онлайн-трансляция игрового дня НБА

Насыщенное расписание в Летней лиге НБА! Нас ждут очередные восемь матчей. LIVE
Артемий Берстенев
Насыщенное расписание в Летней лиге НБА!
Аудио-версия:
Комментарии
Второй день игрового дня. Мы обязательно найдём чем заняться!

Сегодня, 8 июля, состоится второй день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. Во втором игровом дне примут участие также 16 команд — итого восемь матчей. Начало первой встречи — в 22:00 мск.

Расписание Летней лиги НБА

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Итоги прошлого дня:
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Игроки «Хьюстона» выдали яркую концовку и дебют Вембаньямы
Live
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Игроки «Хьюстона» выдали яркую концовку и дебют Вембаньямы
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
08 июля 2023, суббота. 22:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
08 июля 2023, суббота. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
09 июля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
09 июля 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
09 июля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
09 июля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
09 июля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
09 июля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Артемий Берстенев

😄 Ладно-ладно, хватит с этим Виктором. Кто нас интересует в первую очередь? Правильно! Чет Холмгрен.

НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
08 июля 2023, суббота. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
18:37 Артемий Берстенев

🗣 Главный тренер команды Летней лиги «Сан-Антонио Спёрс» Мэтт Нильсен поделился мнением о центровом Викторе Вембаньяме.

Он — удивительный игрок. Учитывая то, какое внимание на него оказывается, его невозмутимость впечатляет — он просто хочет играть в баскетбол.
18:36 Артемий Берстенев
Брэндон Миллер и Виктор Вембаньяма

🗣 Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон высказался об одноклубнике Викторе Вембаньяме после сегодняшнего матча «Сан-Антонио» — «Шарлотт Хорнетс».

Он не обычный игрок НБА. Он определённо меняет правила игры.
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