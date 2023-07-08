Второй день игрового дня. Мы обязательно найдём чем заняться!

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Насыщенное расписание в Летней лиге НБА! Нас ждут очередные восемь матчей. LIVE

Сегодня, 8 июля, состоится второй день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. Во втором игровом дне примут участие также 16 команд — итого восемь матчей. Начало первой встречи — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.