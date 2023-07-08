Насыщенное расписание в Летней лиге НБА! Нас ждут очередные восемь матчей. LIVE

Сегодня, 8 июля, состоится второй день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. Во втором игровом дне примут участие также 16 команд — итого восемь матчей. Начало первой встречи — в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.
😄 Ладно-ладно, хватит с этим Виктором. Кто нас интересует в первую очередь? Правильно! Чет Холмгрен.
🗣 Главный тренер команды Летней лиги «Сан-Антонио Спёрс» Мэтт Нильсен поделился мнением о центровом Викторе Вембаньяме.
Он — удивительный игрок. Учитывая то, какое внимание на него оказывается, его невозмутимость впечатляет — он просто хочет играть в баскетбол.
🗣 Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон высказался об одноклубнике Викторе Вембаньяме после сегодняшнего матча «Сан-Антонио» — «Шарлотт Хорнетс».
Он не обычный игрок НБА. Он определённо меняет правила игры.
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