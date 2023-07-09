«Я плакал». Смарт рассказал, как он воспринял новость об уходе из «Бостона»

Новоиспечённый защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт, ранее проведший девять лет в составе «Бостон Селтикс», рассказал, как он воспринял новость о том, что он перейдёт в другой клуб.

«Да, я плакал. Я плакал. Я плакал, потому что у меня особые отношения с этими ребятами.

Я вырос с Джейленом Брауном, Джейсоном Тейтумом и остальными парнями, даже с Элом Хорфордом. Когда у меня умерла мама, они были рядом. Они были рядом в тяжёлые времена. Я провёл в этом клубе всю жизнь», – приводит слова Смарта Clutch Points.

Маркус Смарт в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.