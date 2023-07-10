Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, свободный агент Айзея Томас проведёт частную тренировку в Лас-Вегасе с несколькими командами НБА, по информации JCrossover.

Айзее Томасу 34 года. Последний полноценный сезон он провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора. Ранее баскетболист высказался по поводу своего желания играть в НБА.

Ранее Томас выразил мнение, что звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант проведёт свой лучший сезон в карьере после окончания 25-матчевой дисквалификации, учитывая, что к команде присоединился разыгрывающий Деррик Роуз.