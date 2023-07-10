Крис Пол высказался о своей роли в «Голден Стэйт»

Новоиспечённый игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол высказался о своей роли в команде.
«В конце концов, это баскетбол. Я окажусь в компании парней, которые довольно долго играют вместе. Меня это не так волнует, как всех остальных.… Мы разберёмся со всем этим в тренировочном лагере.
Сейчас у нас нет ответов. Мы начнём вместе тренироваться, я узнаю какие-то вещи о команде, ребята лучше узнают меня. В принципе, так происходит в каждой команде», — приводит слова Пола ESPN.
Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.
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