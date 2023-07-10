Источник: переговоры Воронцевича с УНИКСом зашли в тупик, форвард может покинуть клуб

Российского форварда Андрея Воронцевича не устраивают условия нового контракта, предложенного казанским УНИКСом, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
По информации источника, переговоры между игроком и клубом зашли в тупик, так как титулованного форварда не устраивает предложение казанцев. Высока вероятность, что Воронцевич покинет УНИКС. Сообщается, что в его услугах заинтересованы несколько клубов Единой лиги ВТБ.
Ранее президент УНИКСа заявлял, что клуб вынужден предлагать игрокам сниженные финансовые условия.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 35-летний Воронцевич помог УНИКСу впервые в своей истории стать чемпионом. Российский форвард сыграл в 32 матчах в составе казанской команды в Единой лиге, набирая в среднем 3,2 очка и совершая 2 подбора.
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