Сборная России проведёт два товарищеских матча с командой Ирана в начале августа в Перми
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Мужская сборная России по баскетболу встретится со сборной Ирана в двух товарищеских встречах, сообщает сайт Российской федерации баскетбола.
С 23 июля по 10 августа российская национальная команда под руководством Зорана Лукича организует тренировочный сбор, в рамках которого пройдут два товарищеских матча с командой Ирана. Первая игра состоится 7 августа, вторая — 9 августа. Обе встречи пройдут в Перми.
Сбор будет проходить в два этапа: до 3 августа спортсмены будут заниматься в Москве на территории СК «Игровой», затем 3 августа команда отправится в Пермь, где двумя матчами с Ираном и завершится тренировочный сбор.
Напомним, ФИБА отстранила мужскую и женскую российские сборные от соревнований под своей эгидой.
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