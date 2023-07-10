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Переговоры между Николой Миротичем и «Олимпиакосом» провалились

Переговоры между Николой Миротичем и «Олимпиакосом» провалились
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Звёздный испанский форвард Никола Миротич не перейдёт в греческий «Олимпиакос», сообщает Eurohoops.

По информации источника, переговоры между сторонами не привели к нужному результату. Клуб и представители игрока не смогли договориться, поэтому сделка, о которой ранее сообщали многие инсайдеры, не состоится. «Олимпиакос» сосредоточится на других вариантах усиления состава в Европе и за её пределами.

Напомним, ранее 32-летний Миротич объявил, что покидает «Барселону» по окончании минувшего сезона. Действующий контракт Миротича с каталонским клубом рассчитан до 2025 года, поэтому сейчас испанский баскетболист и «Барселона» обсуждают детали расторжения договора. Сообщалось, что игрок согласился получить 75 процентов оставшейся по двухлетнему контракту зарплаты.

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