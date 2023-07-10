Переговоры между Николой Миротичем и «Олимпиакосом» провалились

Звёздный испанский форвард Никола Миротич не перейдёт в греческий «Олимпиакос», сообщает Eurohoops.
По информации источника, переговоры между сторонами не привели к нужному результату. Клуб и представители игрока не смогли договориться, поэтому сделка, о которой ранее сообщали многие инсайдеры, не состоится. «Олимпиакос» сосредоточится на других вариантах усиления состава в Европе и за её пределами.
Напомним, ранее 32-летний Миротич объявил, что покидает «Барселону» по окончании минувшего сезона. Действующий контракт Миротича с каталонским клубом рассчитан до 2025 года, поэтому сейчас испанский баскетболист и «Барселона» обсуждают детали расторжения договора. Сообщалось, что игрок согласился получить 75 процентов оставшейся по двухлетнему контракту зарплаты.
- 10 июля 2023
-
22:46
-
21:53
-
20:58
-
20:18
-
20:01
-
19:45
-
19:26
-
18:56
-
18:12
-
17:25
-
17:16
-
16:26
-
15:51
-
15:07
-
14:48
-
14:08
-
14:05
-
13:55
-
13:03
-
12:47
-
11:56
-
11:52
-
10:55
-
10:02
-
09:39
-
09:35
-
07:29
-
06:46
-
05:24
-
00:45
- 9 июля 2023
-
23:53
-
23:44
-
22:57
-
21:23
-
20:49