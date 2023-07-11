Андре Драммонд обратился к молодым игрокам НБА

Центровой «Чикаго Буллз» Андре Драммонд выступил с обращением к молодым игрокам Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я был тем парнем. Я был парнем со 100 миллионами долларов. Я дулся, я был расстроен, когда не играл… Я опускался со 100 миллионов долларов до минимума в грёбаной лиге», – приводит слова Драммонда ESPN.
Ранее известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что Драммонд воспользовался опцией игрока в контракте с «Чикаго Буллз» и проведёт следующий сезон в команде.
29-летний Андре Драммонд выступает в составе «Чикаго» с лета 2022 года. Ранее он играл за «Бруклин Нетс», где провёл всего полгода. Тот сезон Драммонд начинал в составе «Филадельфии Сиксерс», но зимой перед дедлайном перешёл в «Бруклин Нетс» в рамках сделки по обмену Джеймса Хардена, который отправился в обратном направлении.
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