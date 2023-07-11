«У Зайона нет интереса». Эксперт усомнился в Уильямсоне, но форвард подражает Леброну

Крис Пол сравнил легендарного Кевина Гарнетта с новым одноклубником, а Спенсер Динвидди и генменеджер «Бруклина» рассчитывают на Симмонса.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 11 июля 2023 года от «Чемпионата».

Здоровый Бен Симмонс — он не достиг своего пика. Спенсер Динвидди и Шон Маркс поговорили о разыгрывающем

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди, выступавший до этого в «Даллас Маверикс» на протяжении сезона-2022/2023, положительно высказался об одноклубнике Бене Симмонсе.

«Здоровый Бен Симмонс — это игрок уровня Матча всех звёзд, в своих лучших кондициях он может полностью изменить нашу команду», — посчитал Динвидди.

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс, в свою очередь, поделился ожиданиями от Симмонса на предстоящий сезон.

«Резонно говорить о том, что он вернётся на прежний уровень Матча всех звёзд. Если бы ему сейчас было 35 лет, я бы вряд ли это обсуждал с вами. Симмонсу — 26, и я сомневаюсь, что он достиг своей пиковой формы. Мы должны убедиться, что он в состоянии вернуться к ней. Здоровье — главный ключ», — сказал Маркс во время пресс-конференции.

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Кевин Гарнетт — это то же самое, что и Дрэймонд Грин. Так считает Крис Пол

Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол сравнил одноклубника тяжёлого форварда Дрэймонда Грина с членом Зала славы и чемпионом НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевином Гарнеттом.

«В первый раз, когда я встретился на площадке с Гарнеттом, мы оба получили по техническому замечанию. Каждый раз мы были готовы вот-вот подраться. Но Кевин был таким же единомышленником, как и я. То же самое могу сказать про Дрэймонда Грина», — признался Пол.

Тем временем у многих появляются вопросы по поводу совместимости Криса Пола с «Голден Стэйт». Будет ли 38-летний баскетболист начинать матч как запасной игрок или нет. Единственная проблема, которая останется, — это травматичность разыгрывающего. Но в его случае мы рассчитываем, что сезон-2023/2024 Пол проведёт без серьёзных повреждений.

Вышло много всего про Зайона Уильямсона, но он вроде как встал на верный путь. Однако критика всё равно есть

Аналитик Fox Sports Рик Бучер, который на протяжении своей карьеры любит критиковать звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, вновь прошёлся по игроку. В частности, эксперт считает, что форвард не развивает базовые навыки.

«Где его флотеры, лэй-апы, броски с прыжком? Где всё это? Судя по тому, что мне сказали, у Зайона к этому вообще нет интереса. Например, Блэйк Гриффин, которого беспокоили травмы, перестроился, освоил трёхочковый бросок и помог в итоге «Детройт Пистонс» выйти в плей-офф», — заявил Бучер.

Зайон Уильямсон во время подкаста No Chill Podcast заявил, что в прошлом ему трудно давались диеты, однако сейчас с этим нет проблем из-за правильного окружения. Форвард также признался, что подражает звёздному лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«У Брона есть определённый план, я стараюсь следовать ему», — поделился Уильямсон.

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Бучер, кстати, пару лет назад раскритиковал Зайона, сказав, что он не оправдывает ожиданий.

«Собственно говоря, кем должен быть Зайон? Это то, что нам обещали? Нам говорили о следующем Леброне Джеймсе. Я всё время слышал: «Он следующий Леброн Джеймс!» Что ж, считаю, что на данный момент это не так. У него нет такого же уровня игры.

Станет ли он новым Леброном? Нет. Зайон станет четвёртым молодым игроком в истории, сыгравшим в Матче всех звёзд. Но если подумать, этого не должно было быть в этом году.

Мне нравится Зайон, нравится смотреть, как он играет. Я наверняка никогда не видел такого игрока, как он. Но оправдывал ли он шумиху вокруг себя? Нет. Он далёк от того, чтобы привести команду к успеху, в отличие от Коби Брайанта или Леброна Джеймса», — сказал тогда Бучер.

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