Вембаньяма назвал различия НБА и Европейского баскетбола

Французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, рассказал о различиях между баскетболом в США и Европе.

«Прежде всего площадка здесь более открытая. Всё происходит быстро, но физическая нагрузка меньше. На мне много фолят, но не так часто. Не с чем сравнивать. Здесь игроки просто летают. Там больше играют на земле, толкаются, ставят спину.

Здесь — великие спортсмены, лучшие в мире. Гораздо больше таланта. Мне здесь по душе», — приводит слова Вембаньямы Basket News.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.