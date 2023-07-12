Вембаньяма назвал различия НБА и Европейского баскетбола

Французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, рассказал о различиях между баскетболом в США и Европе.
«Прежде всего площадка здесь более открытая. Всё происходит быстро, но физическая нагрузка меньше. На мне много фолят, но не так часто. Не с чем сравнивать. Здесь игроки просто летают. Там больше играют на земле, толкаются, ставят спину.
Здесь — великие спортсмены, лучшие в мире. Гораздо больше таланта. Мне здесь по душе», — приводит слова Вембаньямы Basket News.
Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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