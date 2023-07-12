Гендиректор МБА: главный момент сезона — победа над действующим чемпионом в плей-офф

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян подвёл итоги дебютного сезона команды в Единой лиге ВТБ, а также поделился ожиданиями от начала нового сезона.

«Прошло уже чуть больше года, как МБА стал полноправным участником Единой лиги. С одной стороны, мы долго к этому шли и за девять лет истории клуба построили серьёзный фундамент. Но фактически мы только сейчас осознаём, какой высокий уровень, а теперь ещё и ожидания. И это касается не только баскетбола. Но сейчас уже не будет скидок на статус новичка. Ответственность стала ещё выше.

Главный момент сезона выделить непросто. Многие из них до сих пор перед глазами. Но если нужно выбрать одно, то наверное, назову победу в первом матче плей-офф. Выиграть у действующего чемпиона на его площадке в первый год пребывания в лиге – очень ценно.

Ожидаем ли «синдром второго сезона»? Второго сезона в лиге мы ждём с нетерпением. У нас есть понимание уровня, на который мы вышли. Есть ожидания. Конечно, стоит брать в расчёт и повышенное внимание со стороны соперника. Будем основательно готовиться, чтобы подойти к сезону во всеоружии и держать планку», — приводит слова Кочаряна Sports.ru.