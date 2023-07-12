В МБА рассказали, для чего создали вторую команду в Суперлиге
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Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян заявил, что появление второй команды в Суперлиге завершило создание клубной системы.
«Появление команды в Суперлиге — важный шаг для нашей системы. Главной задачей новой команды будет развитие молодых игроков. Потому что именно молодыми и перспективными ребятами она и будет комплектоваться. Хотим, чтобы через несколько лет те игроки, которые будут играть в Суперлиге, смогли составить конкуренцию в Единой лиге ВТБ.
После того, как появилась команда Суперлиги, конструкция клубной системы обрела окончательную форму. Теперь она по-настоящему фундаментальная. Верим, что она будет работать и давать игроков самого высокого уровня», — приводит слова Кочаряна телеграм-канал «Перехват».
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