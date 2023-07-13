Леброн Джеймс объявил о том, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил о том, что не будет завершать карьеру нынешним летом, о чём ходили слухи с того момента, как «озёрники» проиграли в серии с «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
«День, когда я не смогу отдаваться полностью игре — будет днём, когда я закончу с баскетболом. Могу вас обрадовать, этот день ещё не наступил», — сказал Леброн на ежегодной церемонии ESPYS.
После поражения в финале Западной конференций в минувшем плей-офф Джеймс откровенно заявил на пресс-конференции, что ему предстоит многое обдумать нынешним летом по поводу его баскетбольной карьеры.
Леброну — 38 лет. 30 декабря нынешнего года ему станет 39 лет. Это станет 21-м сезоном в карьере легендарного спортсмена.
Пол — о Леброне:
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