Фред Ванвлит и Джейлен Грин провели совместную тренировку
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Новоиспечённый разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Фред Ванвлит и защитник Джейлен Грин провели совместную тренировку.
Ванлвит тренируется вместе с Джейленом Грином:
Грин, выбранный под вторым номером в 2021 году, успел стать лидером команды. В минувшем сезоне игрок в среднем набирал 22,1 очка. Новый сезон Джейлен проведёт под руководством нового тренера — Име Удоки, который в 2022 году вывел «Бостон Селтикс» в финал НБА.
«Рокетс» совершили множество дорогих подписаний за время межсезонья. Среди приобретённых игроков оказались разыгрывающий Фред Ванвлит и форвард Диллон Брукс. Оба баскетболиста в общей сложности получат $ 220 млн за следующие четыре сезона. В минувшем сезоне техасская команда выиграла лишь 22 матча.
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