Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фред Ванвлит и Джейлен Грин провели совместную тренировку

Фред Ванвлит и Джейлен Грин провели совместную тренировку
Комментарии

Новоиспечённый разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Фред Ванвлит и защитник Джейлен Грин провели совместную тренировку.

Ванлвит тренируется вместе с Джейленом Грином:

Грин, выбранный под вторым номером в 2021 году, успел стать лидером команды. В минувшем сезоне игрок в среднем набирал 22,1 очка. Новый сезон Джейлен проведёт под руководством нового тренера — Име Удоки, который в 2022 году вывел «Бостон Селтикс» в финал НБА.

«Рокетс» совершили множество дорогих подписаний за время межсезонья. Среди приобретённых игроков оказались разыгрывающий Фред Ванвлит и форвард Диллон Брукс. Оба баскетболиста в общей сложности получат $ 220 млн за следующие четыре сезона. В минувшем сезоне техасская команда выиграла лишь 22 матча.

НБА. Актуальное:
«Лучше быть несчастливым, чем оставить детей без отца». Чемпион НБА рассказал о депрессии
«Лучше быть несчастливым, чем оставить детей без отца». Чемпион НБА рассказал о депрессии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023