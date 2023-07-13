Новичок «Портленда» Скут Хендерсон пропустит оставшиеся матчи Летней лиги НБА

Новоиспечённый защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон пропустит оставшиеся матчи Летней лиги из-за травмы. Как рассказал у себя в соцсетях журналист Аарон Джей Фентресс, игроку диагностировали растяжение связок правого плеча.

Хендерсон получил повреждение в пятничном матче с «Хьюстоном» (99:100).

Скут был выбран «Трэйл Блэйзерс» на минувшем драфте под третьим номером. Игрок будет выступать в команде под номером 00. Лишь 54 баскетболиста в истории лиги в тот или иной момент хотя бы раз носили номер 00. Самыми известными из них являются Кармело Энтони, Джеймс Уорти и Роберт Пэриш.

Ранее Хендерсон высказался о лидере команды Дэмьене Лилларде, который, как сообщалось ранее, подал запрос на обмен.