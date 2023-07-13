Новичок «Портленда» Скут Хендерсон пропустит оставшиеся матчи Летней лиги НБА
Поделиться
Новоиспечённый защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон пропустит оставшиеся матчи Летней лиги из-за травмы. Как рассказал у себя в соцсетях журналист Аарон Джей Фентресс, игроку диагностировали растяжение связок правого плеча.
Хендерсон получил повреждение в пятничном матче с «Хьюстоном» (99:100).
Скут был выбран «Трэйл Блэйзерс» на минувшем драфте под третьим номером. Игрок будет выступать в команде под номером 00. Лишь 54 баскетболиста в истории лиги в тот или иной момент хотя бы раз носили номер 00. Самыми известными из них являются Кармело Энтони, Джеймс Уорти и Роберт Пэриш.
Ранее Хендерсон высказался о лидере команды Дэмьене Лилларде, который, как сообщалось ранее, подал запрос на обмен.
Комментарии
- 13 июля 2023
-
23:43
-
22:50
-
21:36
-
20:34
-
19:43
-
18:48
-
17:59
-
16:02
-
15:28
-
14:49
-
13:57
-
12:54
-
11:37
-
10:43
-
09:59
-
08:40
-
08:09
-
07:51
-
06:57
-
06:51
-
06:17
-
06:01
-
05:41
-
04:17
-
01:02
-
00:07
- 12 июля 2023
-
23:18
-
22:48
-
22:34
-
21:32
-
20:58
-
20:31
-
19:32
-
18:50
-
18:36
Партнерский контент