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Скут Хендерсон — о запросе Лилларда на обмен: готов стать лицом «Портленда»

Скут Хендерсон — о запросе Лилларда на обмен: готов стать лицом «Портленда»
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Новоиспечённый защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон высказался о лидере команды Дэмьене Лилларде, который, как сообщалось ранее, подал запрос на обмен.

«Я бы с удовольствием поиграл с ним. У нас прекрасные отношения. Но чему быть, того не миновать. Стать лицом франшизы, если Лиллард всё-таки уйдёт? Я готов принять эту роль», — приводит слова Хендерсона у себя в социальных сетях журналист Шон Хайкин.

Напомним, Лиллард выступал за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры (был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером). Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.

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