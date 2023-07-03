Скут Хендерсон — о запросе Лилларда на обмен: готов стать лицом «Портленда»
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Новоиспечённый защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон высказался о лидере команды Дэмьене Лилларде, который, как сообщалось ранее, подал запрос на обмен.
«Я бы с удовольствием поиграл с ним. У нас прекрасные отношения. Но чему быть, того не миновать. Стать лицом франшизы, если Лиллард всё-таки уйдёт? Я готов принять эту роль», — приводит слова Хендерсона у себя в социальных сетях журналист Шон Хайкин.
Напомним, Лиллард выступал за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры (был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером). Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.
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