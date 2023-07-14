«Чикаго» из-за травмы Болла получил исключение травмированного игрока на $ 10,2 млн

Защитник Лонзо Болл, продолжающий восстановление после травмы, вряд ли вернётся в состав «Чикаго Буллз» в следующем сезоне. «Чикаго» из-за травмы баскетболиста предоставил исключение травмированного игрока на $ 10,2 млн. Об этом сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Это исключение позволяет команде либо подписать кого-то на сезон, либо обменять баскетболиста с заканчивающимся контрактом. Также исключение даёт право получить отчисленного игрока.

Последний раз Болл выходил на площадку в январе 2022 года, затем баскетболист перенёс операцию по трансплантации хрящевых клеток. Это даёт ему шансы на возобновление карьеры, однако ранее ни один баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации не переносил подобную операцию.

Залечил травму? Данк Ламело Болла на встрече в Лондоне. Видеоролик: