Стало известно, кто кого будет представлять на грядущей церемонии Зала славы

Журналист Марк Штейн обнародовал список тех, кто будет представлять спортсменов, которые будут включены в Зал славы в 2023 году. Церемония пройдёт в ночь на 13 августа нынешнего года.
Именитый немецкий тяжёлый форвард Дирк Новицки будет представлен двумя самыми знаковыми разыгрывающими из своей карьеры за «Даллас Маверикс»: Стивом Нэшем и Джейсоном Киддом.
Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд будет представлен другим культовым защитником 2000-х — Алленом Айверсоном.
Тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича будут представлять четыре самых великих игрока в истории организации: Дэвид Робинсон, Ману Джинобили, Тим Данкан и Тони Паркер.
А вот Тони Паркер ограничился только Данканом и Джинобили.
Речь испанца Пау Газоля будет предварять речь хорвата Тони Кукоча.
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