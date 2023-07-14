Стало известно, кто кого будет представлять на грядущей церемонии Зала славы

Журналист Марк Штейн обнародовал список тех, кто будет представлять спортсменов, которые будут включены в Зал славы в 2023 году. Церемония пройдёт в ночь на 13 августа нынешнего года.

Именитый немецкий тяжёлый форвард Дирк Новицки будет представлен двумя самыми знаковыми разыгрывающими из своей карьеры за «Даллас Маверикс»: Стивом Нэшем и Джейсоном Киддом.

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд будет представлен другим культовым защитником 2000-х — Алленом Айверсоном.

Тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича будут представлять четыре самых великих игрока в истории организации: Дэвид Робинсон, Ману Джинобили, Тим Данкан и Тони Паркер.

А вот Тони Паркер ограничился только Данканом и Джинобили.

Речь испанца Пау Газоля будет предварять речь хорвата Тони Кукоча.