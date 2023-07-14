«Зенит» объявил, что Томас Эртель останется в команде ещё на два года

Французский разыгрывающий Томас Эртель договорился с «Зенитом» о продлении контракта ещё на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Баскетболист провёл удачный первый сезон за петербургский клуб. Он 40 раз выходил в основном составе команды в Единой лиге ВТБ, где в среднем набирал 13 очков и делал 8,1 результативной передачи. Команда заняла четвёртое место по итогам сезона.

Ценность игрока «Зенит» также отметил тем, что он был включён в заявку минувшего Кубка России, где Томас помог команде выйти в «Финал четырёх», но получил травму перед решающими матчами.

В ноябре прошлого года Эртель установил рекорд сезона Единой лиги, сделав 16 результативных передач в матче с «Самарой».

По итогам сезона француз получил награду «Дебютант года» в Единой лиге.