Российский центровой Джоэл Боломбой перешёл в «Црвену Звезду»
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Российский центровой Джоэл Боломбой стал игроком сербской «Црвены Звезды».
«Джоэл Боломбой – новое пополнение «Црвены Звезды». Бывший игрок ЦСКА и «Олимпиакоса» присоединился к красно-белой команде. Добро пожаловать, Джоэл!» — сообщает пресс-служба белградского клуба.
В минувшем сезоне 29-летний баскетболист выступал в составе греческого «Олимпиакоса», в составе которого стал серебряным призёром Евролиги.
Ранее Боломбой провёл четыре сезона в ЦСКА. Напомним, Боломбой покинул расположение московского клуба в феврале прошлого года из-за ситуации вокруг Украины. Джоэл разорвал контракт в одностороннем порядке. Позднее руководство армейского клуба подало на него заявление в Спортивный арбитражный суд.
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