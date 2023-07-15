Яннис Адетокунбо показал, как умеет чеканить футбольный мяч
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо показал навыки обращения с футбольным мячом.
В Сети появилось видео, на котором греческий баскетболист уверенно чеканит мяч.
Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи. «Милуоки» Янниса занял первое место в таблице Восточной конференции, но сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.
Также ранее стало известно, что процедуры восстановления Адетокунбо от травмы не позволяют ему начать подготовку к чемпионату мира. Грек не поможет своей сборной.
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