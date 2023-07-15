Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Новости НБА за сегодня, 15 июля 2023 года: Мэтью Ишбия, Фрэнк Вогель, Сабрина Ионеску

Мужчины когда-нибудь переплюнут? Сабрина Ионеску просто шокировала баскетбольный мир
Артемий Берстенев
Сабрина Ионеску шокировала баскетбольный мир
Аудио-версия:
Комментарии
Владелец «Финикса» высказался о Фрэнке Вогеле, новом главном тренере команды. COVID-19 снова напомнил о себе.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 15 июля 2023 года от «Чемпионата».

LIVE. Свободные агенты и Летняя лига НБА:
Рынок свободных агентов в НБА: на кого команды потратили $ 1,7 млрд? LIVE
Live
Рынок свободных агентов в НБА: на кого команды потратили $ 1,7 млрд? LIVE
«Юта» — в полуфинале, «Мемфис» крупно обыграл «Лейкерс». Конец восьмого дня Летней лиги! «Юта» — в полуфинале, «Мемфис» крупно обыграл «Лейкерс». Конец восьмого дня Летней лиги!

«Я в полном восторге». Владелец «Финикса» Мэтью Ишбия отреагировал на приход Фрэнка Вогеля

Владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия наконец-то в официальном порядке прокомментировал назначение Фрэнка Вогеля на должность главного тренера клуба из Аризоны.

«Фрэнк Вогель был очевидным выбором для нас. Он оказался даже лучше, чем я ожидал — осознание пришло после того, как мы наняли его. Его взаимодействие, общение, мнение о нём от игроков — это просто феноменально. Я в полном восторге», — заявил 43-летний бизнесмен.

Фрэнк Вогель во время Летней лиги

Фрэнк Вогель во время Летней лиги

Фото: twitter.com/ScottAgness

Фрэнк Вогель в 2020 году стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), будучи рулевым «Лос-Анджелес Лейкерс». Это событие произошло в известном «пузыре» во время обострения коронавирусной инфекции.

Ранее «Финикс» прекратил сотрудничество с Монти Уильямсом, который впоследствии возглавил «Детройт Пистонс», став одним из самых высокооплачиваемых специалистов Ассоциации.

Последние заявления Вогеля:
Вогель: если Эйтон покажет игру, которую я от него жду, «Финикс» будет бороться за титул
Фрэнк Вогель: мне нравится идея защитной линии, где стартуют Бил и Букер

Немного про рекорд Сабрины Ионеску в конкурсе трёхочковых бросков. Мужчины переплюнут когда-нибудь?

Утром на «Чемпионате» уже публиковалась такая новость, однако попробуем её немного расширить.

Вкратце: в соревновании дальних бросков разыгрывающая «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску установила рекорд всех времён по количеству очков как среди мужчин, так и среди женщин. Она набрала 37 очков, промахнувшись лишь два раза.

Правда, мяч в женской НБА чуть меньше, чем в мужской, а расстояние от кольца до трёхочковой линии — 6,75 м (как в FIBA) против 7,24 м соответственно. Более того, это первая победа для 25-летней Ионеску в подобном конкурсе. В нынешнем розыгрыше женской НБА она реализует трёхочковые броски с процентом 44,6 — это лучший показатель за карьеру баскетболистки.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее рекорд в рамках трёхочковых контестов принадлежал звёздному разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри — 31 очко в 2021 году (в первом раунде). Тайриз Халибёртон чуть позже повторил достижение Карри.

«Я просто концентрировалась на каждом отдельном броске. Когда я закончила, я не понимала, сколько раз промахнулась, но понимала, что не очень много. Рада выиграть конкурс и благодарю болельщиков, которые меня поддержали», — прокомментировала Ионеску своё достижение.

Завтра Сабрина во второй раз примет участие в Матче всех звёзд женской НБА.

Непосредственно новость:
Видео
Сабрина Ионеску установила рекорд и женской, и мужской НБА в конкурсе трёхочковых

Остальное. COVID-19 снова даёт о себе знать, генменеджер «Индианы» отреагировал на приход Брюса Брауна в команду

  • Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Малкольм Брогдон заявил о том, что сдал положительный тест на COVID-19, 30-летний игрок будет находиться на карантине некоторое время.
  • Генеральный менеджер «Индианы Пэйсерс» Чад Бьюкенен прокомментировал 45-миллионный контракт лёгкого форварда Брюса Брауна. «Какие ещё команды готовы платить ему? И то, что мы были готовы заплатить ему такую сумму, — большой и существенный разрыв», — привёл слова управленца The Athletic.
У сборной США точно всё хорошо?
«В США уже закончились звёзды?» Американцы снова не смогли собрать состав на Кубок мира
«В США уже закончились звёзды?» Американцы снова не смогли собрать состав на Кубок мира

Больше баскетбольных новостей на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023