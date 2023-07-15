Мужчины когда-нибудь переплюнут? Сабрина Ионеску просто шокировала баскетбольный мир

Владелец «Финикса» высказался о Фрэнке Вогеле, новом главном тренере команды. COVID-19 снова напомнил о себе.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 15 июля 2023 года от «Чемпионата».

«Я в полном восторге». Владелец «Финикса» Мэтью Ишбия отреагировал на приход Фрэнка Вогеля

Владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия наконец-то в официальном порядке прокомментировал назначение Фрэнка Вогеля на должность главного тренера клуба из Аризоны.

«Фрэнк Вогель был очевидным выбором для нас. Он оказался даже лучше, чем я ожидал — осознание пришло после того, как мы наняли его. Его взаимодействие, общение, мнение о нём от игроков — это просто феноменально. Я в полном восторге», — заявил 43-летний бизнесмен.

Фрэнк Вогель во время Летней лиги Фото: twitter.com/ScottAgness

Фрэнк Вогель в 2020 году стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), будучи рулевым «Лос-Анджелес Лейкерс». Это событие произошло в известном «пузыре» во время обострения коронавирусной инфекции.

Ранее «Финикс» прекратил сотрудничество с Монти Уильямсом, который впоследствии возглавил «Детройт Пистонс», став одним из самых высокооплачиваемых специалистов Ассоциации.

Немного про рекорд Сабрины Ионеску в конкурсе трёхочковых бросков. Мужчины переплюнут когда-нибудь?

Утром на «Чемпионате» уже публиковалась такая новость, однако попробуем её немного расширить.

Вкратце: в соревновании дальних бросков разыгрывающая «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску установила рекорд всех времён по количеству очков как среди мужчин, так и среди женщин. Она набрала 37 очков, промахнувшись лишь два раза.

Правда, мяч в женской НБА чуть меньше, чем в мужской, а расстояние от кольца до трёхочковой линии — 6,75 м (как в FIBA) против 7,24 м соответственно. Более того, это первая победа для 25-летней Ионеску в подобном конкурсе. В нынешнем розыгрыше женской НБА она реализует трёхочковые броски с процентом 44,6 — это лучший показатель за карьеру баскетболистки.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее рекорд в рамках трёхочковых контестов принадлежал звёздному разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри — 31 очко в 2021 году (в первом раунде). Тайриз Халибёртон чуть позже повторил достижение Карри.

«Я просто концентрировалась на каждом отдельном броске. Когда я закончила, я не понимала, сколько раз промахнулась, но понимала, что не очень много. Рада выиграть конкурс и благодарю болельщиков, которые меня поддержали», — прокомментировала Ионеску своё достижение.

Завтра Сабрина во второй раз примет участие в Матче всех звёзд женской НБА.

Остальное. COVID-19 снова даёт о себе знать, генменеджер «Индианы» отреагировал на приход Брюса Брауна в команду

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Малкольм Брогдон заявил о том, что сдал положительный тест на COVID-19, 30-летний игрок будет находиться на карантине некоторое время.

Генеральный менеджер «Индианы Пэйсерс» Чад Бьюкенен прокомментировал 45-миллионный контракт лёгкого форварда Брюса Брауна. «Какие ещё команды готовы платить ему? И то, что мы были готовы заплатить ему такую сумму, — большой и существенный разрыв», — привёл слова управленца The Athletic.

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