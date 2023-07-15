В РФБ назвали «Зенит» фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок назвал петербургский «Зенит» фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.
«Зенит» всеми своими решениями показывает, что хочет выиграть чемпионат. Ключевой момент — сохранение главного тренера. Паскуаль остаётся в «Зените» на сезон. Команда хорошо усилилась в межсезонье. По именам мне кажется, что «Зенит» является фаворитом, увидим, как покажет игра», — приводит слова Дячка «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» занял четвёртое место. Сначала команда Паскуаля уступила казанскому УНИКСу в полуфинальной серии, а затем проиграла московскому ЦСКА в серии за бронзовые медали.
Напомним, чемпионом Единой лиги в минувшем сезоне впервые в своей истории стал УНИКС.
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