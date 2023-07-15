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В РФБ назвали «Зенит» фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ

В РФБ назвали «Зенит» фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ
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Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок назвал петербургский «Зенит» фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.

«Зенит» всеми своими решениями показывает, что хочет выиграть чемпионат. Ключевой момент — сохранение главного тренера. Паскуаль остаётся в «Зените» на сезон. Команда хорошо усилилась в межсезонье. По именам мне кажется, что «Зенит» является фаворитом, увидим, как покажет игра», — приводит слова Дячка «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» занял четвёртое место. Сначала команда Паскуаля уступила казанскому УНИКСу в полуфинальной серии, а затем проиграла московскому ЦСКА в серии за бронзовые медали.

Напомним, чемпионом Единой лиги в минувшем сезоне впервые в своей истории стал УНИКС.

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