Источник: Андрей Воронцевич покинул УНИКС
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Российский форвард Андрей Воронцевич покинул казанский УНИКС, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
По информации источника, 35-летнего баскетболиста не устроили условия предложенного ему контракта, и он продолжит карьеру в другой команде.
Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов Единой лиги ВТБ заинтересованы в подписании опытного российского форварда.
Андрей Воронцевич выступал в составе казанского УНИКСа с лета 2021 года, когда перешёл из «Пари Нижний Новгород». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Воронцевич помог УНИКСу впервые в своей истории стать чемпионом. Российский форвард сыграл в 32 матчах в составе казанской команды в Единой лиге, в среднем набирая 3,2 очка и совершая два подбора.
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