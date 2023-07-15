Источник: Андрей Воронцевич покинул УНИКС

Российский форвард Андрей Воронцевич покинул казанский УНИКС, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

По информации источника, 35-летнего баскетболиста не устроили условия предложенного ему контракта, и он продолжит карьеру в другой команде.

Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов Единой лиги ВТБ заинтересованы в подписании опытного российского форварда.

Андрей Воронцевич выступал в составе казанского УНИКСа с лета 2021 года, когда перешёл из «Пари Нижний Новгород». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Воронцевич помог УНИКСу впервые в своей истории стать чемпионом. Российский форвард сыграл в 32 матчах в составе казанской команды в Единой лиге, в среднем набирая 3,2 очка и совершая два подбора.