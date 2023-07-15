Никита Курбанов продлил контракт с ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о заключении нового однолетнего контракта с капитаном команды Никитой Курбановым.
«Новый годичный контракт с нашим клубом подписал форвард Никита Курбанов (36 лет, 202 см).
Никита – бесспорно, один из символов ЦСКА. Москвич, воспитанник столичной школы «Тринта» и молодёжного проекта нашего клуба является рекордсменом красно-синих по количеству как сезонов (15), так и проведённых матчей (728). И дело не столько в цифрах, сколько в умении капитана вести за собой партнёров в самые сложные моменты, сплотить команду, взять инициативу на себя. В минувшем сезоне из-за травм в передней линии Курбанову пришлось вспоминать навыки игры в качестве тяжёлого форварда, которыми он блистал ещё в молодёжной сборной страны — и Никита с честью справился с поставленной задачей. Ветеран ЦСКА – один из четырёх игроков, принявших участие во всех 47 матчах Лиги ВТБ-2022/2023», – сообщает официальный сайт армейцев.
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