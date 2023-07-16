«Никс», «Санз» и «Пэйсерс» обсуждали обмен с участием Эвана Фурнье и Кэмерона Пэйна

«Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» и «Индиана Пэйсерс» провели предварительные переговоры по поводу возможного трехстороннего обмена, в результате которого разыгрывающий «Финикса» Кэмерон Пэйн присоединился бы к «Никс», Ти Джей Макконелл перешел бы из «Индианы» в «Санз», а Эван Фурнье и драфт-пики достались бы «Пэйсерс».
О возможности проведения потенциальной сделки сообщает издание HoopsHype. По информации источника, сторонами также обсуждались варианты обмена с участием Джордана Нворы («Индиана»).
Сообщается, что если указанная сделка бы состоялась, «Нью-Йорк» создал бы «исключение обмененного игрока» на сумму более $ 19 миллионов. Однако переговоры зашли в тупик.
Нпомним, ранее французский защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье сам заявил, что не ожидает, что команда оставит его на следующий сезон. В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист провёл лишь 27 игр, а также не сыграл ни одной минуты в плей-офф.
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