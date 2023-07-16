Кристапс Порзингис продемонстрировал свою подготовку к чемпионату мира

Латвийский центровой Кристапс Порзингис выложил в своих социальных сетях фотографии с подготовительных тренировок к чемпионату мира — 2023.

Тренировка Кристапса Порзингиса Фото: Социальные сети Кристапса Порзингиса

Чемпионат мира пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филлипинах. На турнире примут участие 32 сборные. Предыдущим победителем турнира является сборная Испании.

Сборная Латвии по результатам жеребьёвки попала в группу с сборными Канады, Ливии и Франции. В следующий раунд попадут две лучшие команды по результатам трёх матчей внутри групп.

Нынешним летом Порзингис был обменян в «Бостон Селтикс» из «Вашингтон Уизардс» в трёхсторонней сделке с участием «Мемфис Гриззлиз».

В минувшем сезоне 27-летний латвиец в среднем набирал 23,2 очка, 8,4 подбора и 2,7 результативные передачи.