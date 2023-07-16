Чем MVP отличается от чемпиона НБА? Майлз Тёрнер сравнил Николу Йокича и Джоэла Эмбиида

Бытует мнение, что Виктор Вембаньяма не будет удивлять на начальных этапах своей карьеры, а Кайл Кузма не сомневается в «Лейкерс» 2020 года.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 16 июля 2023 года от «Чемпионата».

Центровой «Индианы» Майлз Тёрнер сравнил Николу Йокича и Джоэла Эмбиида. Отдал предпочтение не действующему обладателю награды MVP

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер выразил мнение, что защищаться против центрового «Филадельфии Сиксерс», действующего MVP Джоэла Эмбиида легче, чем против центрового «Денвер Наггетс», чемпиона НБА Николы Йокича.

«Когда Никола Йокич на площадке, он — художник, рисующий самого себя на полотне. Эмбиид отличается тем, что его можно контролировать чуть больше, с Йокичем это иначе», — сказал Тёрнер в эфире подкаста Гилберта Аренаса.

Майлз Тёрнер против Николы Йокича Фото: Dylan Buell/Getty Images

Всё просто: в случае с Тёрнером Джоэл Эмбиид просто расправлялся с ним в индивидуальном порядке, а Йокич тем временем мог активно подключать партнёров по команде. В первом случае Майлз может чувствовать себя виноватым, а во втором — обвинять уже своих партнёров по команде.

Майлз Тёрнер имеет следующие карьерные соотношения побед и поражений:

3-9 против Николы Йокича: сам сербский центровой в этих противостояниях набирал в среднем 24,1 очка, 9,2 подбора и 5,1 передачи.

4-9 против Джоэла Эмбиида: 29,3 очка, 11,6 подбора и 3,8 передачи у французско-камерунского баскетболиста.

Мнение по Виктору Вембаньяме. Есть вероятность, что на старте карьеры не стоит ожидать от центрового внушительных статистических цифр

Аналитик Fox Sports Рик Бучер поделился, что, согласно мнению скаута клуба НБА Западной конференции, новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма станет своего рода жертвой распределения нагрузки.

«Ему всего лишь 19 лет, и ему [Виктору] нужно пройти через опытно-конструкторские работы, чтобы ассимилироваться в лиге. Думаю, стоит ожидать распределения нагрузки и конкуренции. Его будут кормить с ложечки, придерживаясь осторожной диеты на начальном этапе карьеры», — привёл слова скаута Бучер.

Виктор Вембаньяма Фото: Mike Lawrie/Getty Images

Обозреватель Крис Мэнникс из Sports Illustrated добавил, что конкуренты «Сан-Антонио» задаются вопросом, а пожалели ли в «Спёрс» о том факте, что они выбрали под общим первым номером Виктора Вембаньяму, а не разыгрывающего Скута Хендерсона, ушедшего третьим номером в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Но как может сложиться такое мнение, учитывая, что Хендерсон отыграл всего один матч в Летней лиге, где получил травму?

Бучер после Мэнникса добавил: «Вокруг Леброна Джеймса не было такой шумихи перед его приходом в лигу. Но Виктор, мне кажется, создан для этого».

Леброн не получал такой шумихи по одной простой причине: социальные сети в 2002–2003 годах не были так развиты. При любых раскладах Джеймс справился с оказанным давлением и ушёл от него на многие километры вперёд.

Инсайдер Брайан Уиндхорст назвал лучшего защитника-партнёра в карьере Леброна Джеймса. Кайл Кузма до сих пор верит в успехи «Лейкерс» образца 2020 года

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг — лучший защитник, с которым ныне лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс когда-либо играл.

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» образца чемпионского сезона-2019/2020, за который он выступал, без проблем обыграл бы чемпионов НБА 2021 («Милуоки Бакс»), 2022 («Голден Стэйт Уорриорз») и 2023 («Денвер Наггетс») годов.

Больше баскетбольных новостей на «Чемпионате».