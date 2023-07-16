Чарльз Баркли — о Зайоне Уильямсоне: ему нужной прийти в форму, мы не няньки

Член Зала славы баскетбола, а ныне аналитик шоу Inside The NBA, Чарльз Баркли сказал о том, что форварду «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайону Уильямсону нужно прийти в должную физическую форму.

«Ему нужно прийти в форму, тут всё просто и понятно. Это профессиональный баскетбол, мы не няньки. Учитывая то, какие деньги сейчас получают баскетболисты, нет ничего такого в том, чтобы прямо требовать от игроков должной физической формы.

Я не знаю Зайона, но вроде бы он хороший парень. Создаётся впечатление, что проблема в тех, кто его окружает. Настоящие друзья и родственники должны ему сказать, что он портит своё будущее в лиге. Зайон должен повзрослеть, тем более учитывая сколько он зарабатывает», — заявил Баркли в эфире шоу Sports Center.