Гэйб Винсент: в «пузыре» Хаслем как-то раз опрокинул стул и обматерил нас всех

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэйб Винсент поделился своей любимой историей о легенде «Майами Хит» Юдонисе Хаслеме.

«У меня слишком много историй, связанных с Хаслемом. Первая, что приходит в голову, произошла во время «пузыря». Споэльстра взял тайм-аут и начал нам что-то объяснять, но всё совещание захватывает неожиданно Хаслем, он кинул стул на пол и начал материть каждого из нас. По сути он говорил нам, что нужно собраться, это плей-офф, да, дерьмовая ситуация с «пузырём», ваших семей нет рядом, без разницы, всем плевать на это, нужно выходить и выигрывать игру.

Когда он начинает такие речи устраивать, тебе ничего не остаётся кроме того, чтобы с ним полностью согласиться. Этот мужик видел всё в лиге. Это был особенный опыт, учитывая, что это был мой первый год в лиге», — рассказал Винсент на подкасте TheOldMan&TheThree.