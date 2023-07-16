Президент УНИКСа рассказал о том, что Воронцевич может вернуться в команду

Президент УНИКСа Евгений Богачев высказался по поводу российского форварда Андрея Воронцевича, который недавно покинул команду.

«Вопрос по новому сезону обсуждался. Но у нас нет с ним контракта, он сейчас свободный игрок. Наши предложения поступали Андрею через агентов. Так что вопрос такой неопределенный. Но, возможно, покидает. Точнее контракт‑то у него уже закончился. И формально он уже ушел. А вот придет ли снова, вопрос повис. Но, скорее всего, не придет.

Воронцевич — хороший игрок, опытный. Мы довольны его результатом. Но обстановка меняется. Вы знаете, какой курс валюты сейчас. Это вопрос бюджета. Повторюсь, предложение через агентов ему делали. Если согласится, то, стало быть, продолжит у нас», — приводит слова Богачева «Матч ТВ».