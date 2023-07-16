Монти Уильямс — о братьях Томпсонах: хочу устроить им свадьбу с моими дочерьми

Новоиспечённый тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс высказался по поводу Амена и Осара Томпсонах, которые на минувшем драфте были выбраны под четвёртым и пятым номером соотвественно.

«Я стал поклонником Осара и Амена. Меня поражает их прочность, мы видели это на протяжении долгого времени. Эти два парня просто играли матч за матчем и побеждали. Это то, что заставляет меня хотеть забрать их домой и устроить свадьбу с моими дочерьми», — приводит слова Уильямса Bleacher Report.

Амен был задрафтован под четвёртым номером, а его брат-близнец Осар — под пятым. Таким образом, братья Томпсоны стали первыми братьями, которых задрафтовали в топ-5.

Стоит отметить, что Амен будет выступать за «Хьюстон Рокетс», в то время как Осар выступит за «Детройт».

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