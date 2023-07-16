Грант Уильямс: находиться в статусе ограниченно свободного агента ужасно

Тяжёлый форвард Грант Уильямс, перешедший в «Даллас Маверикс», высказался по поводу своей новой команды.
«Я помню, что был в восторге от организации и людей, которые здесь работают. Рад быть частью этого. Цель состоит в том, чтобы, надеюсь, построить фундамент для достижения большого успеха и не только вернуться в финал Западной конференции, но и пройти дальше.
Было крайне непросто. Находиться в статусе ограниченно свободного агента ужасно. Без него ты хорошо понимаешь, куда хочешь попасть, но с ограничениями ты, по сути, находишься в игре ожидания.
Хочется быть уверенным в том, что понимаешь, какие есть предложения, но также осознаешь, что команды могут повторить оффер или запросить больше, чем готовы дать другие.
Это, безусловно, интересный процесс. Я по-прежнему считаю, что выход на рынок – это немного весело, но и нервно», – приводит слова Уильямса Mavs.com.
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