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«Я в восторге». Грант Уильямс поделился ожиданиями от игры с Ирвингом и Дончичем

«Я в восторге». Грант Уильямс поделился ожиданиями от игры с Ирвингом и Дончичем
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Тяжёлый форвард Грант Уильямс, перешедший в «Даллас Маверикс», высказался по поводу лидеров команды Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

«Я в восторге. Это просто замечательно — играть с такими парнями, как Кайри и Лука. Оба отличные игроки, оба отличные парни. Я очень рад этому опыту», — приводит слова Уильямса ESPN.

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Уильямс провёл первые четыре сезона своей карьеры в «Бостоне» после того, как команда задрафтовала его в 2019 году под общим 22-м номером. С каждым сезоном среднее количество игровых минут увеличивалось, Уильямс исполнял роль хорошего ролевого игрока со скамейки. В минувшем сезоне он в среднем набирал 8,1 очка и делал 4,6 подбора.

Напомним, в минувшем сезоне «Даллас» не сумел выйти в плей-офф.

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