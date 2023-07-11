«Я в восторге». Грант Уильямс поделился ожиданиями от игры с Ирвингом и Дончичем
Поделиться
Тяжёлый форвард Грант Уильямс, перешедший в «Даллас Маверикс», высказался по поводу лидеров команды Луки Дончича и Кайри Ирвинга.
«Я в восторге. Это просто замечательно — играть с такими парнями, как Кайри и Лука. Оба отличные игроки, оба отличные парни. Я очень рад этому опыту», — приводит слова Уильямса ESPN.
НБА. Актуальное:
Уильямс провёл первые четыре сезона своей карьеры в «Бостоне» после того, как команда задрафтовала его в 2019 году под общим 22-м номером. С каждым сезоном среднее количество игровых минут увеличивалось, Уильямс исполнял роль хорошего ролевого игрока со скамейки. В минувшем сезоне он в среднем набирал 8,1 очка и делал 4,6 подбора.
Напомним, в минувшем сезоне «Даллас» не сумел выйти в плей-офф.
Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Комментарии
- 11 июля 2023
-
12:47
-
12:03
-
11:58
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
09:58
-
09:52
-
09:47
-
07:53
-
07:21
-
05:45
-
00:33
-
00:12
- 10 июля 2023
-
23:49
-
23:10
-
22:46
-
21:53
-
20:58
-
20:18
-
20:01
-
19:45
-
19:26
-
18:56
-
18:12
-
17:25
-
17:16
-
16:26
-
15:51
-
15:07
-
14:48
-
14:08
-
14:05
-
13:55
-
13:03
Партнерский контент