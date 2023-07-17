Назван новый клуб Андрея Воронцевича
Поделиться
35-летний российский форвард Андрей Воронцевич заключил контракт с клубом «Нижний Новгород». Об этом информирует «Спорт-экспресс». Стороны уже согласовали контракт. Напомним, ранее Воронцевич уже выступал за нижегородцев. Это было в сезоне-2020/2021.
Ранее сообщалось, что игрока не устроило предложение казанского УНИКСа и он покинул команду. Кроме того, говорилось, что сразу несколько клубов Единой лиги ВТБ выражали заинтересованность в подписании российского форварда.
Воронцевич выступал в составе УНИКСа с лета 2021 года, когда перешёл из «Пари Нижний Новгород». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей помог казанской команде впервые в своей истории стать чемпионом.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июля 2023
-
10:21
-
10:08
-
09:15
-
00:17
- 16 июля 2023
-
23:46
-
23:32
-
22:21
-
21:46
-
20:57
-
19:20
-
19:08
-
18:57
-
18:50
-
18:31
-
17:55
-
17:17
-
16:32
-
16:07
-
15:19
-
13:53
-
12:49
-
11:53
-
10:58
-
10:15
-
09:42
-
09:21
-
07:33
-
07:12
-
06:58
-
05:46
-
04:21
-
02:11
-
00:42
-
00:30
-
00:00
Партнерский контент