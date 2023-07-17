Назван новый клуб Андрея Воронцевича

35-летний российский форвард Андрей Воронцевич заключил контракт с клубом «Нижний Новгород». Об этом информирует «Спорт-экспресс». Стороны уже согласовали контракт. Напомним, ранее Воронцевич уже выступал за нижегородцев. Это было в сезоне-2020/2021.

Ранее сообщалось, что игрока не устроило предложение казанского УНИКСа и он покинул команду. Кроме того, говорилось, что сразу несколько клубов Единой лиги ВТБ выражали заинтересованность в подписании российского форварда.

Воронцевич выступал в составе УНИКСа с лета 2021 года, когда перешёл из «Пари Нижний Новгород». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей помог казанской команде впервые в своей истории стать чемпионом.