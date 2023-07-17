Стефен Карри стал победителем турнира по гольфу

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал чемпионом благотворительного турнира по гольфу American Century.

В последний день соревнований Карри возглавлял таблицу лидеров с отрывом в четыре очка, однако затем стал отставать от теннисиста Марди Фиша на три балла. Тем не менее благодаря удачному удару титул завоевал именно Стефен.

В турнире принимали участие такие знаменитости, как игроки НХЛ Джо Павелски и Алекс Киллорн, Патрик Махоумс и Тони Ромо из НФЛ, а также бывшая звезда НБА и спортивный комментатор Чарльз Баркли.

Карри стал вторым баскетболистом, побеждавшим на American Century. Ранее приз выигрывал Винни Дель Негро.

Стефен Карри исполняет точный дальний бросок через толпу людей: