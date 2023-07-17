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Джоэл Боломбой высказался о переходе в «Црвену Звезду»

Джоэл Боломбой высказался о переходе в «Црвену Звезду»
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29-летний российский центровой Джоэл Боломбой высказался о переходе в сербский клуб «Црвена Звезда».

«Рад присоединиться к «Црвене Звезде». Спасибо всем за тёплый приём», — написал Боломбой на своей странице в социальных сетях.

В минувшем сезоне баскетболист выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого стал серебряным призёром Евролиги.

Ранее Боломбой был игроком московского ЦСКА, покинул который в феврале прошлого года из-за ситуации вокруг Украины. Джоэл разорвал контракт в одностороннем порядке. Позднее руководство армейского клуба подало на него заявление в Спортивный арбитражный суд. Впоследствии говорилось, что Боломбой одержал победу в судебном споре.

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