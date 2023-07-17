Джоэл Боломбой высказался о переходе в «Црвену Звезду»
Поделиться
29-летний российский центровой Джоэл Боломбой высказался о переходе в сербский клуб «Црвена Звезда».
«Рад присоединиться к «Црвене Звезде». Спасибо всем за тёплый приём», — написал Боломбой на своей странице в социальных сетях.
В минувшем сезоне баскетболист выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого стал серебряным призёром Евролиги.
Ранее Боломбой был игроком московского ЦСКА, покинул который в феврале прошлого года из-за ситуации вокруг Украины. Джоэл разорвал контракт в одностороннем порядке. Позднее руководство армейского клуба подало на него заявление в Спортивный арбитражный суд. Впоследствии говорилось, что Боломбой одержал победу в судебном споре.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июля 2023
-
12:06
-
11:56
-
11:50
-
10:21
-
10:08
-
09:15
-
00:17
- 16 июля 2023
-
23:46
-
23:32
-
22:21
-
21:46
-
20:57
-
19:20
-
19:08
-
18:57
-
18:50
-
18:31
-
17:55
-
17:17
-
16:32
-
16:07
-
15:19
-
13:53
-
12:49
-
11:53
-
10:58
-
10:15
-
09:42
-
09:21
-
07:33
-
07:12
-
06:58
-
05:46
-
04:21
-
02:11
Партнерский контент