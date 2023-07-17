УНИКС объявил об уходе Андрея Воронцевича

36-летний российский форвард Андрей Воронцевич покинул казанский УНИКС. Об этом информирует пресс-служба команды.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей принял участие в 32 матчах, в которых его средняя статистика составила 3,2 очка, 2,0 подбора, 0,8 передачи за 13:52 минуты игрового времени. Ранее сообщалось, что Воронцевич заключил контракт с клубом «Нижний Новгород». Официальной информации об этом, однако, на данный момент нет.

Воронцевич выступал в составе УНИКСа с лета 2021 года, когда перешёл из «Нижнего Новгорода». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей помог казанской команде впервые в своей истории стать чемпионом. В финале был обыгран «Локомотив-Кубань».