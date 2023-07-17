Гомельский отреагировал на уход из ЦСКА Милутинова, Кейкока, Мура и Давидоваца

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский выразил уверенность, что московский ЦСКА до начала следующего сезона Единой лиги ВТБ сумеет найти хороших новичков.
«Во-первых, нужно понимать, до конца трансферного рынка ещё очень много времени. Во-вторых, да, из ЦСКА ушло сразу четыре игрока: Милутинов, Кейкок, Даллас Мур и Давидовац. Четыре очень приличных игрока. А новичков пока всего двое. Это Никита Михайловский и Амат М'Бай. Француз, тяжёлый форвард. И если взглянуть на ростер сейчас, то там всего 11 человек. Нет Шведа, переговоры с которым ещё идут.
Нужно понимать, что потеря Милутинова – значительное ослабление состава и найти на европейском рынке центрового высокого класса сейчас невозможно. Их просто нет. Понятно, что армейцы ждут окончания Летней лиги и будут выбирать тех центровых, с которыми клубы НБА не подписали контракт. И здесь возможно найти очень хорошую замену. Поиски разыгрывающего тоже будут вестись за океаном. Поэтому для паники нет причины. Времени до окончания трансферных окон достаточное количество», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.
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