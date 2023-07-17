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Панов: Воронцевич выбрал «Пари НН» не за деньги, а за моральный климат

Панов: Воронцевич выбрал «Пари НН» не за деньги, а за моральный климат
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Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов высказался о возвращении в команду российского форварда Андрея Воронцевича.

«Контракт с Воронцевичем подписан на два года. Счастливы видеть заслуженного спортсмена в нашей команде. Долго ли шли переговоры? Недолго. Он принял сразу наше предложение, которое, подчеркну, не было дороже, чем у соперников. И мы этим гордимся. И Андрей в этом отношении не первый. Игроки выбирают нашу команду не за деньги, а за моральный климат.

Давно ли вышли на Андрея с предложением? Нет. Как узнали, что он не остаётся в Казани, так и вышли», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Нижний Новгород» объявил о переходе 36-летнего Воронцевича, который уже выступал за нижегородский клуб в сезоне-2020/2021.

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