Вице-президент ЦСКА — о контракте Курбанова: Никита должен был понять, готов ли продолжать

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева рассказала о процессе переговоров о новом контракте с форвардом Никитой Курбановым.
«Долго не объявляли о новом контракте Курбанова, потому что сложно шли переговоры? Переговоры шли не очень сложно. Просто мы дали друг другу тайм‑аут. Никита должен был для себя понять, готов ли он продолжать. Всё‑таки в начале сезона ему исполнится 37 лет. И мы, и он хотели остаться вместе. Просто нужно было получше оглядеться вокруг, но прежде всего ему.
В финансовом плане контракт с Курбановым претерпел изменения? У нас в принципе это не принято обсуждать. Но президент ЦСКА действительно уже не раз заявлял, что у нас идёт существенное снижение. Так что да, Курбанова это тоже коснулось», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».
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