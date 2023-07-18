Андрей Воронцевич отверг выгодное предложение из Турции

Бурган Назиров, агент российского форварда Андрея Воронцевича, поделился подробностями его перехода в «Нижний Новгород». Казанский УНИКС на «Пари НН» Воронцевич сменил 17 июля. За нижегородцев Андрей уже выступал – это было в сезоне-2020/2021. По словам Назирова, у Воронцевича были и другие варианты продолжения карьеры, в частности, предложения были из Турции.
«Надо честно смотреть на вещи. Во-первых, через несколько лет он уже закончит карьеру. Во-вторых, он никогда не скрывал, что ему нравится работать с Зораном Лукичем. И если первый его приход в Нижний был всего на несколько месяцев, то теперь есть возможность провести целый сезон с тренером. Он долго не думал, когда это стало возможным. Решил попробовать помочь «Пари НН» и тренеру сборной России добиться высоких результатов. У «Нижнего» собирается очень серьёзная банда, которая может рассчитывать на высокий результат. Ротация, я думаю, будет широкая, поэтому может многое получиться.
Подчеркну, что у каждого перехода есть финансовые, баскетбольные, семейные факторы. В случае перехода Воронцевича точно могу сказать, что вопрос денег был далеко не на первом месте. Всё решила спортивная составляющая. Было предложение из Турции. Оно было выгоднее с финансовой точки зрения, но Андрей не захотел уезжать. В России клубы плюс-минус давали похожие деньги, поэтому на первый план вышли другие факторы. Наверное, если бы кто-то предложил кардинально больше, то Андрей, как любой спортсмен, серьёзно бы задумался над выбором. При прочих равных идея с «Пари НН» была в приоритете у Воронцевича. Я поддержал его выбор. Он взрослый человек, сам принимает решения. Моя задача — найти достойные варианты», — приводит слова Назирова «Спорт-экспресс».
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