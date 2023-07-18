Елевич: Курбанов пока не исчерпал себя, он ещё поможет ЦСКА
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Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с 36-летним российским форвардом Никитой Курбановым.
«Очень хорошо, что Никита остался. Это правильное решение. Курбанов — капитан команды. Всё‑таки он уже очень долгое время играет, это опытный баскетболист, и в то же время он пока не исчерпал себя. У него еще очень хороший игровой потенциал, и у него есть возможность помочь ЦСКА», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».
Никита Курбанов начнёт уже девятый сезон подряд в составе армейцев, он находится в системе клуба с 2002 года с небольшими перерывами. Ранее стало известно, что опытный ветеран подписал с московским клубом контракт сроком на один сезон.
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