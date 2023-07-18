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Ник Калатес сообщил тренерскому штабу сборной Греции, что не сыграет на чемпионате мира

Ник Калатес сообщил тренерскому штабу сборной Греции, что не сыграет на чемпионате мира
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Разыгрывающий «Фенербахче» Ник Калатес не поможет сборной Греции на предстоящем чемпионате мира — 2023, сообщает Gazzetta.gr.

По информации источника, 34-летний баскетболист принял решение пропустить чемпионат мира, чтобы отдохнуть и полноценно восстановиться к началу нового клубного сезона. Тренерский штаб сборной Греции во главе с Димитрисом Итудисом уже поставлен в известность о решении игрока.

Ранее ещё один возрастной греческий разыгрывающий Костас Слукас также отказался от участия в мировом первенстве по причине усталости.

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира подопечные Итудиса встретятся с командами США, Иордании и Новой Зеландии.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

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