Ник Калатес сообщил тренерскому штабу сборной Греции, что не сыграет на чемпионате мира

Разыгрывающий «Фенербахче» Ник Калатес не поможет сборной Греции на предстоящем чемпионате мира — 2023, сообщает Gazzetta.gr.
По информации источника, 34-летний баскетболист принял решение пропустить чемпионат мира, чтобы отдохнуть и полноценно восстановиться к началу нового клубного сезона. Тренерский штаб сборной Греции во главе с Димитрисом Итудисом уже поставлен в известность о решении игрока.
Ранее ещё один возрастной греческий разыгрывающий Костас Слукас также отказался от участия в мировом первенстве по причине усталости.
На групповом этапе предстоящего чемпионата мира подопечные Итудиса встретятся с командами США, Иордании и Новой Зеландии.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023 состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
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